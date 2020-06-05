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Дело Александра Винника

Адвокат Винника не исключает, что суд Греции примет решение по апелляции до 30 июня

Защита россиянина сообщила, что просила отсрочки заседания, потому что во время локдауна умер Тимофей Мусатов - адвокат Александра Винника, который вел его дело с 2017 года

АФИНЫ, 5 июня. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Государственный совет - Верховный административный суд Греции, скорее всего, примет решение до 30 июня по апелляциям россиянина Александра Винника и членов его семьи, касающимся незаконности его экстрадиции во Францию. Об этом сообщила в пятницу российским журналистам после заседания суда греческий адвокат россиянина Зои Константопулу.

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Темой заседания была поданная ранее через адвокатов апелляция самого Александра в связи с тем, что Греция противозаконно выдала его Франции, а также апелляция, которую подали его жена и дети на ту же тему. Обе апелляции рассматриваются судом как единое дело. По словам Константопулу, до 16 июня защита должна будет предоставить в суд дополнительные документы и свои соображения по апелляциям, а решение суда по ним, скорее всего, будет принято до конца месяца.

"Подождем, но я предполагаю, что они попытаются принять его до 30 июня, чтобы было решение до выхода на пенсию председателя суда и других судей".

Адвокат отметила, что в пятницу Государственный совет впервые провел пленарное заседание после трех месяцев, когда суды были закрыты в связи с ограничительными мерами в рамках борьбы с коронавирусом.

"Мы просили отсрочки заседания, потому что во время локдауна произошел этот трагический случай - смерть в России Тимофея Мусатова, адвоката Александра Винника. Это событие, о котором мы пока не имеем полной информации, и которое создало большую проблему у защиты", - сказала она.

"Во-первых, мы потеряли нашего коллегу, который защищал Александра с 2017 года, а, во-вторых, у нас нет доступа к досье, который вел Тимофей Мусатов, это очень важные документы для защиты Александра Винника. Суд решил, что это не является существенной причиной для того, чтобы отложить рассмотрение дела. Важно еще и то, что данный суд с этим составом судей и этим председателем хочет закончить это дело до того, как уйдут на пенсию некоторые судьи, в том числе и сам председатель суда. 30 июня заканчивается его срок пребывания на данной должности, поэтому если бы рассмотрение дела было отложено, то оно было бы передано уже другому составу суда", - пояснила адвокат.

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