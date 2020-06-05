Адвокат Винника не исключает, что суд Греции примет решение по апелляции до 30 июня

АФИНЫ, 5 июня. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Государственный совет - Верховный административный суд Греции, скорее всего, примет решение до 30 июня по апелляциям россиянина Александра Винника и членов его семьи, касающимся незаконности его экстрадиции во Францию. Об этом сообщила в пятницу российским журналистам после заседания суда греческий адвокат россиянина Зои Константопулу.

Темой заседания была поданная ранее через адвокатов апелляция самого Александра в связи с тем, что Греция противозаконно выдала его Франции, а также апелляция, которую подали его жена и дети на ту же тему. Обе апелляции рассматриваются судом как единое дело. По словам Константопулу, до 16 июня защита должна будет предоставить в суд дополнительные документы и свои соображения по апелляциям, а решение суда по ним, скорее всего, будет принято до конца месяца.

"Подождем, но я предполагаю, что они попытаются принять его до 30 июня, чтобы было решение до выхода на пенсию председателя суда и других судей".

Адвокат отметила, что в пятницу Государственный совет впервые провел пленарное заседание после трех месяцев, когда суды были закрыты в связи с ограничительными мерами в рамках борьбы с коронавирусом.

"Мы просили отсрочки заседания, потому что во время локдауна произошел этот трагический случай - смерть в России Тимофея Мусатова, адвоката Александра Винника. Это событие, о котором мы пока не имеем полной информации, и которое создало большую проблему у защиты", - сказала она.

"Во-первых, мы потеряли нашего коллегу, который защищал Александра с 2017 года, а, во-вторых, у нас нет доступа к досье, который вел Тимофей Мусатов, это очень важные документы для защиты Александра Винника. Суд решил, что это не является существенной причиной для того, чтобы отложить рассмотрение дела. Важно еще и то, что данный суд с этим составом судей и этим председателем хочет закончить это дело до того, как уйдут на пенсию некоторые судьи, в том числе и сам председатель суда. 30 июня заканчивается его срок пребывания на данной должности, поэтому если бы рассмотрение дела было отложено, то оно было бы передано уже другому составу суда", - пояснила адвокат.