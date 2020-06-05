Ростехнадзор: причиной аварии на ТЭЦ в Норильске могло стать изношенное оборудование

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ростехнадзор не исключает, что причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, приведшей к разливу нефтепродуктов, могла стать изношенность оборудования. При этом в ведомстве отметили, что окончательная причина произошедшего будет определена только после проведения всестороннего расследования.

"Возможно, да. Ведь сооружения эксплуатируются с 1985 года", - сказали ТАСС в Ростехнадзоре, отвечая на вопрос, могла ли авария на ТЭЦ-3 произойти из-за изношенного оборудования и отсутствия автоматизированных систем безопасности на объекте.

"Однако, повторюсь, причину должно и может установить только всестороннее техническое расследование", - подчеркнули в ведомстве.

Всесторонняя оценка

В межведомственную комиссию, которая займется расследованием причин аварии, вошли представители Минэнерго, МЧС, Росприроднадзора, ведущие специалисты центрального аппарата Ростехнадзора и должностные лица ряда территориальных органов Ростехнадзора. "В случае необходимости, при возникновении вопросов, требующих специальных знаний и компетенций, в состав комиссии будут дополнительно привлечены соответствующие эксперты", - добавили в Ростехнадзоре.

Ранее СМИ в качестве приоритетной причины произошедшего на ТЭЦ-3 в Норильске называли версию природного происхождения - проседание свай в условиях вечной мерзлоты. В Ростехнадзоре ТАСС сообщили, что межведомственная комиссия в рамках расследования изучит в том числе и этот фактор.

"По сложившейся практике, будут исследованы вопросы, связанные с износом оборудования, правильностью режимов его эксплуатации, оценены действия персонала на наличие ошибок и нарушений, другие версии", - сказали в пресс-службе ведомства.

История нарушений

"Касаясь аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он, по решению администрации предприятия, был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий. Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар продолжает находиться в ремонте", - ответили в ведомстве.

По сведениям Ростехнадзора, в 2017 году в отношении объектов НТЭК была проведена одна плановая проверка, в 2018 году - две и в 2019 году - три внеплановые проверки по контролю исполнения ранее выданных предписаний. В феврале 2020 года была проведена внеплановая проверка по тем же основаниям. В настоящее время проверки приостановлены в связи с коронавирусом.

"По результатам всех мероприятий были составлены акты, а виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Общая сумма превысила 4 млн рублей", - сказали в Ростехнадзоре.

Альтернативное решение

"Произошедшая авария является еще одним жестоким уроком, в очередной раз показывающим, что нормы безопасности функционирования данных объектов должны быть пересмотрены в кратчайшие сроки. На объектах генерации и ТЭК ведущих компаний отрасли уже давно применяются системы для предотвращения подобных аварий, доказавшие свою работоспособность", - сообщили ТАСС в компании "Ротек", которая занимается в том числе внедрением систем прогнозирования и удаленного мониторинга на энергообъектах.

Компания отмечает, что внедрение системы мониторинга промышленного оборудования с технологией прогностики позволяет прогнозировать состояние агрегатов за 2-3 месяца до возникновения аварийной ситуации. Установка такой системы на ТЭЦ-3, по оценке "Ротека", обошлась бы "Норникелю" всего в 20 млн рублей. Но переговоры о внедрении системы прогностики и удаленного мониторинга на ТЭЦ-3, длившиеся между компаниями три года, в этом году были остановлены.

"С 2017 года АО "Ротек" ведет диалог с ПАО "Норникель" о внедрении системы прогностики и удаленного мониторинга. Однако в 2020 году диалог был прерван ввиду решения о прекращении даже первичной автоматизации электростанций Норильска, принятого на инвестиционном комитете ПАО "Норникель", - сказали ТАСС в "Ротек".

В "Норникеле" не стали комментировать это заявление.