Акция протеста у посольства США в Мехико переросла в беспорядки

МЕХИКО, 6 июня. /ТАСС/. Несколько сотен человек в пятницу устроили акцию протеста против полицейского произвола у посольства США в столице Мексики. Как сообщила на своем сайте газета La Jornada , молодые люди, лица которых были скрыты повязками и масками, расписали несколько секций металлического забора у дипломатического представительства и попытались разрушить его, но это им не удалось.

В настоящее время демонстранты движутся по проспекту Пасео-де-ла-Реформа в деловом центре мегаполиса, где сосредоточено множество офисных зданий, дорогих отелей и посольств. Группа наиболее агрессивно настроенных демонстрантов уже разгромила несколько банковских отделений и остановок системы скоростного автобусного транспорта. Вандалы не встречают никакого противодействия со стороны полиции. В районе, где происходят беспорядки, сотрудников правоохранительных органов вообще не видно. Сведений о пострадавших пока не поступало.

В центре Гвадалахары, столицы штата Халиско на западе Мексики, в четверг произошли беспорядки в ходе акции протеста из-за гибели рабочего Джованни Лопеса после задержания в начале мая. Правоохранительные органы за противозаконные действия задержали 27 человек. На пресс-конференции в пятницу генеральный прокурор региона Херардо Солис рассказал, что власти взяли под стражу троих полицейских по подозрению в убийстве Лопеса.

В США в последние дни многие города охватили массовые протесты и беспорядки. Поводом для них послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда после задержания 25 мая. В некоторых городах, в том числе в Нью-Йорке, был введен комендантский час.