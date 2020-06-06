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Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре

Их прооперировали, один находится в реанимации

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли двух местных жителей в городе Кизляр в Дагестане, пострадавшие госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД. 

"Вечером примерно в 21:30 (мск) городе Кизляр неизвестные обстреляли двоих местных жителей. Пострадавшие госпитализированы", - сообщили в МВД. 

По данным ведомства, стрелявших ищут. "В настоящее время ведутся мероприятия по установлению личности стрелявшего и по его задержанию", - добавили в пресс-службе.

В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы. "У одного из них сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Второй находится в отделении травматологии, у него перелом плечевой кости, состояние средней степени тяжести", - сказали в больнице. 

В новость были внесены изменения (01:52 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавших.

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