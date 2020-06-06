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Четверо детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

В результате возгорания в селе Баргадай также пострадала мать

ИРКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Возгорание в частном доме произошло в ночь на субботу в Зиминском районе Иркутской области, в результате погибли четверо детей и один взрослый. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Произошел пожар в частном доме в селе Баргадай. Погибли четверо детей и один взрослый", - сказал собеседник агентства.

Мэр Зиминского района Наталья Никитина сообщила, что пострадавшая при пожаре женщина - это мать погибших детей. "Погибли четверо детей и их отец. Его супруга и мама детей пострадала [в результате пожара], она находится в больнице", - сказала Никитина. По ее словам, причина пожара устанавливается. 

Мэр затруднилась уточнить, была ли семья неблагополучной, отметив только, что у женщины ранее возникали проблемы с алкоголем. Никитина также рассказала, что семья была одной из тех, кто пострадал в результате паводков летом 2019 года.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в результате пожара уничтожены жилой дом и надворные постройки на общей площади 422 кв. м. К ликвидации возгорания привлекались 35 человек и 11 единиц техники. 

В новость были внесены изменения (02:00 мск) - добавлены подробности. 

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