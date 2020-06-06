Эксперт: рекультивация загрязненных топливом земель в Норильске займет около четырех лет

ТЮМЕНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Рекультивация земель, пострадавших от разлива нефтепродуктов в результате аварии на ТЭЦ Норильска, будет осложняться холодным арктическим климатом данной территории: нужные препараты работают только при температуре от плюс 10 градусов. После ликвидации ЧП восстановление займет порядка четырех лет, сообщил ТАСС специалист по рекультивации загрязненных нефтью земель, завкафедры техносферной безопасности Института сервиса и отраслевого управления Тюменского индустриального университета Юрий Сивков.

"В чем проблема. Летний период очень короткий, а из тех методов, которые сейчас существуют, самый эффективный - биологические препараты, которые применяются для рекультивации загрязненных земель. Они применяются при температуре от плюс 10 градусов. Мы занимаемся восстановлением земель, но у нас эффект только на второй год появился, а у нас в Тюмени температура выше, продолжительность теплого периода - в пределах 100 дней. А там если месяц наберется, то нужно года четыре", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ЧП повлияет на вечную мерзлоту в районе Норильска - она, скорее всего, начнет массово таять, из-за чего опустятся верхние уровни грунта. Из-за этого могут возникнуть новые ЧП, а в реках поднимется уровень воды, пострадают их обитатели. "Экосистема будет все равно нарушена. Она имела целостный характер, созданный природой, а сейчас происходят изменения", - уточнил собеседник агентства.

Этнологическая экспертиза

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков в свою очередь считает, что для оценки ущерба нужно провести этнологическую экспертизу.

"Для оценки ущерба традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Таймыра, в частности, оленеводству, необходимо провести этнологическую экспертизу. Только она сможет достоверно определить урон", - сказал Ледков.

По его словам, авария может иметь отложенный эффект для проживающих на Таймыре коренных народов, в том числе повлиять на их традиционный образ жизни. "Пока мы не можем определить, какое влияние на экосистему оказало ЧС. К процессу оценки нужно подойти ответственно и уже после решать, какие меры по снижению негативных последствий на коренные народы необходимо предпринять", - добавил эксперт.

Таймыр - центр домашнего оленеводства на территории Красноярского края. По официальным данным, количество домашних северных оленей в хозяйствах района превышает 130 тыс. голов. Их основные пастбища расположены более чем в ста километрах западнее Норильска - в Тухардской тундре. Кроме того, представители коренных малочисленных народов занимаются рыбалкой и охотой.

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