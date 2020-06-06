СК возбудил уголовное дело о пожаре в Иркутской области, в котором погибли пять человек

ИРКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Следственные органы СК по Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели на пожаре в ночь на субботу пяти человек, в том числе четверых детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"По версии следствия, ночью 6 июня в селе Баргадай Зиминского района произошло возгорание жилого дома. В результате пожара погибли пять человек, четверо малолетних детей в возрасте от года до шести лет, а также их отец. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сказано в сообщении.

Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. 41-летняя женщина с ожогами госпитализирована. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Назначено проведение экспертиз. Следователи проводят осмотр места происшествия. По информации СК, семья состояла на профилактическом учете.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в марте в ходе рейдов сотрудники государственного пожарного надзора обследовали дом на предмет пожарной безопасности, а с родителями неоднократно проводились разъяснительные беседы. Также уточняется, что среди погибших детей - три мальчика и девочка. Их отцу было 40 лет.

Как сообщал ТАСС, пожар в частном доме произошел в ночь на субботу в селе Баргадай Зиминского района. В результате уничтожены жилой дом и надворные постройки на общей площади 422 кв. м.