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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Нью-Йорке отстранили от службы двух полицейских за жестокое обращение с демонстрантами

Их личности не раскрываются

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Руководство полиции Нью-Йорка временно отстранило от работы двух сотрудников за жестокое обращение с участниками протестов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя полицейского управления крупнейшего мегаполиса США Дермота Ши.

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Ранее в интернете были опубликованы две видеозаписи. На одной видно, как страж порядка сильно толкает демонстрантку, после чего она упала и ударилась головой об асфальт. На другой записи сотрудник полиции срывает с лица стоящего с поднятыми руками участника протеста защитную маску и применяет против него перцовый баллончик. Инциденты произошли на прошлой неделе.

Ши констатировал, что в связи с произошедшим "будет проведено расследование". Вместе с тем, по его словам, увиденного на записях достаточно для отстранения сотрудников от службы без сохранения зарплаты. Они могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Личности стражей порядка не разглашаются.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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