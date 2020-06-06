В Нью-Йорке отстранили от службы двух полицейских за жестокое обращение с демонстрантами

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Руководство полиции Нью-Йорка временно отстранило от работы двух сотрудников за жестокое обращение с участниками протестов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя полицейского управления крупнейшего мегаполиса США Дермота Ши.

Ранее в интернете были опубликованы две видеозаписи. На одной видно, как страж порядка сильно толкает демонстрантку, после чего она упала и ударилась головой об асфальт. На другой записи сотрудник полиции срывает с лица стоящего с поднятыми руками участника протеста защитную маску и применяет против него перцовый баллончик. Инциденты произошли на прошлой неделе.

Ши констатировал, что в связи с произошедшим "будет проведено расследование". Вместе с тем, по его словам, увиденного на записях достаточно для отстранения сотрудников от службы без сохранения зарплаты. Они могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Личности стражей порядка не разглашаются.