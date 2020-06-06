В больнице на Камчатке умер один из детей, оставленных родителями без ухода на четыре дня

ТАСС, 6 июня. Один из четырехмесячных детей-двойняшек, которых ранее родители оставили на несколько дней без присмотра, в умер в больнице, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"Один из двух младенцев, мальчик, скончался в краевой детской инфекционной больнице, по предварительным данным, вечером 5 июня. Причина смерти не установлена, судебно-медицинская экспертиза только назначена. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе.

Как информировали ранее в ведомстве, в отношении супружеской пары за оставление в опасности своих грудных детей-двойняшек возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, супружеская пара, злоупотребляя алкогольными напитками, четыре дня не исполняла свои родительские обязанности по уходу за четырехмесячными детьми. Мать и отец не кормили грудничков и не обеспечивали их гигиену, в результате дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.