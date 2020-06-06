Источник: ПДК вредных веществ в загрязненных водоемах в Норильске превышена в 200 раз

ТАСС, 6 июня. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

"Всего было отобрано восемь проб забора воды. В них зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после аварии на ТЭЦ-3 разлившиеся нефтепродукты попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная, водозаборов ниже по их течению нет.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.