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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

В Норильске откачали более 324 т разлившегося топлива

Специалисты также обработали сорбентом более 14 тыс. кв. м загрязненного грунта

НОРИЛЬСК, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты откачали в Норильске более 324 т дизельного топлива, разлившегося после аварии на ТЭЦ-3, и обработали сорбентом более 14 тыс. кв. м загрязненного грунта. Об этом ТАСС сообщили в субботу в оперативном штабе.

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"Всего, по данным на утро 6 июня, откачено свыше 324 т разлившегося топлива, почти 96 т из них - с акватории реки Амбарной", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, обработано сорбентом и утилизировано свыше 14 тыс. кв. м загрязненного грунта, причем 10 тыс. кв. м из них удалось обработать за минувшие сутки.

"Работы по сбору нефтепродуктов в Норильске находятся в активной фазе", - сообщили в штабе, уточнив, что это второй этап ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3.

На первом этапе был локализован разлив нефтепродуктов. На реках для этого установили девять боновых заграждений протяженностью свыше 1 км.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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