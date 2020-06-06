В Башкирии пропал шестилетний мальчик

ТАСС, 6 июня. Шестилетний мальчик пропал в Башкирии, организованы его поиски. Об этом сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"В Салаватском районе следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения ребенка. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя следственного управления СК по республике", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предварительно установлено, что днем 5 июня мальчик ушел из дома в деревне Урмантау в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали поиски, после чего обратились в правоохранительные органы.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и поисковые мероприятия. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС с привлечением добровольческих поисково-спасательных отрядов и односельчан пропавшего ребенка", - уточняется в сообщении.