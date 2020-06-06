Пятно топлива под Норильском может сместиться

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Направление движения пятна разлившегося топлива на реке Амбарной под Норильском в ближайшее время может измениться из-за ветра, и спасатели готовятся выставить новые заграждения, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Морспасслужбы.

"Сейчас поднялся ветер, который дует в противоположную сторону, и есть угроза, что пятно будет растекаться в обратном направлении. Если такая угроза действительно есть, то будут выставлены новые боновые заграждения. Сейчас проводится разведка, определяют, куда их поставить, чтобы не допустить разлива", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что разлившееся топливо собирают с помощью нефтесборных систем, а затем переливают в емкости на берегу. Работают установки общей мощностью около 100 кубометров в час.

По данным собеседника агентства, для усиления группировки, занимающейся ликвидацией разлива топлива, приедут специалисты Морспасслужбы из южных регионов России.

"Сегодня должны вылететь семь наших спасателей с Каспийского и Азово-Черноморского филиалов для наращивания группировки. Они прилетят в Красноярский край вместе со спасательным оборудованием", - сказал он.

Собеседник отметил, что сотрудники организации сейчас в России наиболее подготовлены для работы с разливами нефтепродуктов. На их долю приходится ликвидация около 98% подобных инцидентов на море. Предполагалось, что специалисты Морспасслужбы будут входить в состав всех групп, сформированных из сотрудников других спасательных структур, чтобы работы велись с учетом их опыта.