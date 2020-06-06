Мужчина на спор спрыгнул с Краснохолмского моста в Москве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Спасатели помогли мужчине, прыгнувшему на спор в Москва-реку с Краснохолмского моста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В 11:54 мск на ПСС "Крымский мост" поступил сигнал о человеке, спрыгнувшем с Краснохолмского моста в Москва-реку, - сообщили в департаменте. - Прибыв на место, спасатели обнаружили в 5 м от берега тонущего мужчину".

Один из спасателей нырнул в воду, подхватил человека и с помощью коллег поднял пострадавшего на борт катера. Мужчину 1980 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию, где ему была оказана первая помощь и вызвана бригада медиков. "Со слов пострадавшего, он спрыгнул с моста на спор", - добавили в пресс-службе.