Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в городе Кизляре в Дагестане, где двое мужчин получили ранения. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе республиканского следственного управления Следственного комитета России.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 июня на улице 40 лет Дагестана в Кизляре неустановленный мужчина подойдя к припаркованному на обочине дороги автомобилю, в котором находились 33-летний и 39-летний местные жители, выстрелил в них. В результате мужчины получили ранения различной степени тяжести.

В пресс-службе ведомства отметили, что проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление.

По данным центральной городской больницы Кизляра, пострадавшие прооперированы. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.