В Ялте избили помощника мэра

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Помощника главы Ялтинской городской администрации Дилявера Сейдаметова ударили по голове металлическим предметом за сделанное замечание молодым людям, которые ездили на легковом автомобиле в жилом квартале, где играли дети, сообщил журналистам в пресс-службе администрации Ялты.

"Дилявер Сейдаметов сделал им [молодым людям] замечание за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. В процессе конфликта завязалась драка, в ходе которой он получил удар по голове железным предметом. Помощник главы администрации был доставлен в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время он находится дома, его здоровью ничего не угрожает. Подавать заявление в полицию Сейдаметов не собирается, подчеркнув, что конфликт исчерпан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конфликтная ситуация произошла 5 июня в поселке Кореиз. Группа молодых людей была в машине с чеченскими номерами.

В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что заявлений в полицию не поступало. "Информация проверяется. В настоящее время гражданин упомянутый в публикации в полицию не обращался", - сообщили ТАСС в пресс-службе.