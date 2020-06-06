В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже денег у блокадницы

ТАСС, 6 июня. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого, который под видом мастера по установке счетчиков воды, украл 85 тыс. рублей у блокадницы. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

80-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию 23 апреля, сообщив, что в ее квартиру на улице Двинской пришли двое неизвестных, представившись мастерами по установке счетчиков воды, из сумки похитили 85 тыс. рублей, после чего с места происшествия скрылись. Возбуждено уголовное дело.

"5 июня в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 11/21 на Петергофском шоссе по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 35-летний петербуржец", - сказала Волк. Продолжается розыск его соучастника и устанавливаются другие эпизоды краж.