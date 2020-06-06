Под Грозным произошло боковое столкновение двух железнодорожных составов

ГРОЗНЫЙ, 6 июня. /ТАСС/. Сход локомотива, одного вагона хозяйственного поезда и пяти вагонов грузового состава с рельсов произошел в результате бокового столкновения двух поездов под Грозным на территории Чеченской Республики, сообщили в субботу в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"6 июня в 11:43 на станции Червленная-Узловая Грозненского региона СКЖД (Чеченская Республика) произошло боковое столкновение хозяйственного и грузового поездов. Вследствие этого произошел сход локомотива и одного вагона хозяйственного поезда и пяти вагонов грузового состава", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что нарушен габарит главных путей станции, движение прервано.

В результате произошедшего пострадавших и угрозы окружающей среде нет. На место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Гудермес и Прохладная.