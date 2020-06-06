В Петербурге арестовали мужчину, выстрелившего в голову молодому человеку в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге на два месяца арестовал мужчину, который в четверг днем выстрелил из травматического пистолета в голову молодому человеку на Невском проспекте. Об этом журналистам сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Заура Каримова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы. Фигурант арестован до 4 августа.

Инцидент произошел в четверг днем на Невском проспекте. По данным следствия, молодой человек обратился в компанию, которая оформляет документы для трудоустройства. Компания обязательства не выполнила и мужчина пришел требовать деньги назад. У него возник конфликт с представителем компании, в результате сотрудник выстрелил в голову потерпевшему из травматического пистолета и скрылся.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В четверг также по факту мошенничества компанией с документами на трудоустройство было возбуждено второе уголовное дело. В УМВД также уточнили, что в ходе стрельбы пострадал 24-летний студент петербургского вуза.

В пятницу сотрудники полиции совместно со следователями СК РФ задержали подозреваемого, в тот же день ему было предъявлено обвинение. "Адвокат сообщил суду, что Каримов был в шоковом состоянии, хотел дать явку с повинной прямо с утра, но не успел. Просил для подзащитного домашний арест по месту жительства сожительницы. Каримов объяснил, что все произошедшее - случайность", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что Каримов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление средней тяжести, в отношении него также проводилась проверка по факту причинения гражданину Киргизской Республики огнестрельного ранения. Он официально не трудоустроен, подрабатывает в такси, имеет четверых детей и два высших образования.