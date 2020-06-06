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В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса

По данным ГУ МЧС по региону, в результате происшествия пострадали шесть человек. Врачи скорой помощи сообщили о 19 пострадавших
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© Артем Геодакян/ТАСС

МАГАС, 6 июня. /ТАСС/. Шесть человек госпитализированы с различными ушибами после ДТП с двумя автобусами в Сунженском районе Ингушетии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"6 июня поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории яблочного сада ООО "Гигант" селения Нестеровское Сунженского района. Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие ООО "Гигант", которые развозили рабочих данного сада. По предварительной информации, пострадали шесть человек, все рабочие, они доставлены в Сунженскую больницу с различными ушибами", - сообщили в пресс-службе. Погибших в результате ДТП нет.

На станции скорой помощи района в свою очередь сообщили о 19 пострадавших. 

"Доставлены 19 человек. В основном ушибы, есть несколько человек с переломами, с сотрясением. Несколько человек в состоянии средней степени тяжести, у остальных легкое состояние [степени] тяжести", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник во властных структурах республики также сообщал о 19 пострадавших.

Предприятие расположено в Сунженском районе Ингушетии на 589-м км трассы "Кавказ".

В новость внесены изменения (19:56 мск) - добавлен комментарий медиков.

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