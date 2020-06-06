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В Брянске обвинили в халатности начальника опеки после изъятия из семьи семилетней девочки

Суд запретил должностному лицу определенные действия

ТАСС, 6 июня. Следователи в Брянске предъявили обвинение в халатности начальнику группы опеки и попечительства городской администрации после изъятия из приемной семьи истощенной семилетней девочки. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

2 июня в одном из частных домов Брянска обнаружили истощенную семилетнюю девочку с обмороженными конечностями. Она проживала с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем. Ребенок был одет в грязную одежду, в доме не было еды, взрослые отсутствовали. Девочку госпитализировали, а 4 июня суд в Брянске арестовал ее опекуна на два месяца.

"Начальнику группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе"). Советским районным судом Брянска должностному лицу избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.

После обнаружения ребенка следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: ч. 2 ст. 117 ("Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего"), ст. 156 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе"). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела.

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