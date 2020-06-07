В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней. 10 сотрудников правоохранительных органов пострадали в субботу, говорится в сообщении, распространенном в субботу полицией Лондона.

"23 полицейских получили ранения, делая свою работу, обеспечивая общественный порядок во время протестов в течение последних дней, что является совершенно недопустимым", - заявил суперинтендент Скотленд-Ярда Джо Эдвардс.

Он добавил, что по итогам субботней манифестации, которая переросла в стычки с полицией на улице Уайтхолл, где расположены многие правительственные здания, "были задержаны 14 человек". "Мы ожидаем, что это число будет расти, так как будет проведено последующее расследование", - сказал Эдвардс.

Насилие на улицах Лондона

По оценке газеты Daily Mail, всего в Лондоне в субботу на улицу вышли десятки тысяч человек. Акции протеста носили мирный характер до примерно 19:00 (21:00 мск), когда демонстранты начали забрасывать полицейских, охранявших вход в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, бутылками, петардами и другими предметами. Конные и пешие полицейские стали оттеснять демонстрантов от канцелярии главы правительства в сторону Парламентской площади, при этом некоторые манифестанты толкали стражей порядка или демонстративно вставали перед ними на одно колено.

В ходе одного из инцидентов в полицейскую лошадь запустили велосипедом. Как описывает происходящее Daily Mail, животное, испугавшись, бросилось в сторону, в результате чего управлявшая ею сотрудница полиции ударилась о столб и выпала из седла. После этого лошадь, уже без всадницы, пустилась галопом через толпу.

Как уточняется в сообщении Скотленд-Ярда, пострадавшая полицейская госпитализирована, угрозы ее жизни нет. Что же до лошади, то она сама вернулась в расположенные неподалеку конюшни. Начато расследование.

Протесты в разгар пандемии

Манифестации в Лондоне, Манчестере, Лестере, Кардифе, Бате, Шеффилде, Ньюкасле и других британских городах прошли в субботу вопреки призывам властей королевства не устраивать массовых мероприятий в условиях пандемии коронавирусной пневмонии. Ранее глава британского МВД Прити Пател призвала людей воздержаться от акций протеста в условиях сложной эпидемиологической ситуации. В настоящий момент в Великобритании продолжает действовать карантин, запрещающий собираться вместе компаниям свыше шести человек, а в общественных местах соблюдать дистанцию в два метра.

Смерть в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала во многих американских штатах массовые акции протеста, которые порой перерастали в грабежи и погромы. Полицейские использовали при задержании афроамериканца 25 мая удушающий прием. Сутки спустя четырех участвовавших в задержании сотрудников полиции уволили, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. Вслед за США акции протеста развернулись и во многих странах мира.