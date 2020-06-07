В Подмосковье горит склад с кинодекорациями

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Склад с кинодекорациями загорелся в поселке Горки Ленинские на территории киногородка, пожар локализован на площади 600 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре на Центральной улице, дом №8, поступила в 02:50 мск. "Во время прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже склада с кинодекорациями. В 04:40 объявлена локализация [пожара] на площади 600 кв. м", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе главка добавили, что к тушению пожара привлечены 81 человек и 25 единиц техники, в том числе 44 человека и 14 единиц техники от МЧС.