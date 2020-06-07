{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярском крае разрушились из-за дождей два автомобильных моста

Мосты оказались разрушены на 65-м и 50-м км дороги Партизанское - Мина, движение на этом участке закрыли

ТАСС, 7 июня. Два автомобильных моста в Партизанском районе Красноярского края на 65-м и 50-м км дороги Партизанское - Мина оказались разрушены из-за проливных дождей, движение по этому участку закрыто, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по региону в воскресенье.

"В Партизанском районе на 65-м и 50-м км дороги Партизанское - Мина из-за проливных дождей произошло разрушение двух автомобильных мостов. Движение по данному участку дороги закрыто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное сообщение с пятью поселками: Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана осуществляется через Манский район по автодороге Саяны - Выезжий Лог и железнодорожное сообщение. На месте происшествия организовано дежурство сотрудников ГИБДД.

Теги
РоссияКрасноярский край
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе с кинодекорациями
Пожар произошел на втором этаже склада, сведений о пострадавших нет
Читать полностью