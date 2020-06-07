В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе с кинодекорациями

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с декорациями на территории киногородка в поселке Горки Ленинские. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 05:40 объявлена ликвидация открытого горения", - сказала собеседница агентства.

Информация о пожаре на территории киногородка на Центральной улице, дом №8, поступила в 02:50 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что произошло возгорание на втором этаже склада. В 04:40 мск распространите огня было локализовано на площади 600 кв. м.