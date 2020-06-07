В Москве задержали мужчину, ранившего ножом безработного

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали на севере Москвы мужчину, который ранил в шею безработного, решив похулиганить. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в субботу днем в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на улице Алабяна. Полицейские, прибыв на место, обнаружили между домами 17 и 19 безработного 54-летнего мужчину с колото-резаным ранением шеи. Его госпитализировал наряд скорой помощи.

"В 21:45 мск на пересечении улиц Тимирязевская и Вутечича сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль Volkswagen Polo под управлением его владельца 1987 года рождения", - сказали в пресс-службе. Мужчина был задержан. Установлено, что "днем на улице Алабяна в районе дома 19 из хулиганских побуждений неустановленным предметом он нанес удар в область шеи неработающему мужчине".

Полиция возбудила уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ранение было нанесено ножом.