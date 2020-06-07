На двух шахтах в ДНР произошли обвалы породы

ДОНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один получил травмы из-за обвала породы в шахте "Холодная балка", которая расположена в примыкающем к Донецку городе Макеевке. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

"На шахте "Холодная балка" госпредприятия "Макеевуголь" из-за выпавшей из кровли породы погиб горнорабочий 1983 года рождения. Еще один шахтер 1976 года рождения получил травмы, он поднят на поверхность и доставлен в городскую больницу", - цитирует сообщение спасательного ведомства Донецкое агентство новостей.

Кроме того, сотрудники МЧС спасли горняка, который также попал под обвал породы на шахте "Комсомолец Донбасса" в городе Кировское к северо-востоку от Донецка. Пострадавший доставлен в больницу города Енакиево.