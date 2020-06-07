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Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Он ушел на прогулку 5 июня и пропал. После этого его родителям стали поступать СМС-сообщения с угрозами

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, "5 июня 17-летний житель Москвы, находясь с родителями в загородном доме, расположенном в Солнечногорском городском округе, вышел на прогулку и не вернулся". "После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека")", - сообщила Врадий, не уточнив имени подростка.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, похищен был сын адвоката Константина Скрыпника.

Следователи и криминалисты во главе с и.о. руководителя управления криминалистики подмосковного главка СК Ратмиром Беспамятновым осмотрели место происшествия и видео с камер наблюдения. Назначен комплекс судебных экспертиз, проведены технические мероприятия с мобильной и другой техникой.

В результате следователи установили местонахождение подростка. "В настоящее время с парнем общаются следователи", - добавила представитель ГСУ.

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