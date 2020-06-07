Адвокат Скрыпник рассказал, с чем связано похищение его сына

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Похищение сына адвоката Константина Скрыпника связано с показаниями юриста в рамках расследования уголовного дела в отношении новых участников банды Аслана Гагиева и их причастности к совершению тяжких преступлений. Об этом адвокат сообщил ТАСС после допроса в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области в рамках расследования дела о похищении сына.

Скрыпник является свидетелем по уголовному делу в отношении членов банды Гагиева и его самого.

"Есть свидетельства: объективные, хорошие и проверяемые доказательства, которые показывают причастность новых лиц, избежавших ответственности и находящихся на свободе по делу Гагиева, причем не только под ним, но и в виде заказчиков, так сказать, над ним, его партнеры. Многие из тех лиц, которые совместно совершали с ним насилие, - сказал Константин Скрыпник. - Каким-то образом эти люди оперативно получают информацию о том, что происходит в рамках расследования дела, пытаются совершать какие-то упреждающие действия такого плана, как, например, похищение, пытаются оказать давление на свидетелей".

Скрыпник отметил в беседе с ТАСС, что надеется на включение правоохранительными органами его семьи в программу по защите свидетелей в связи с реальной угрозой их жизни. "Одно дело были угрозы, а сейчас действия, поэтому надеюсь, что нам предоставят госзащиту. Хотя, это дорогое и очень редкое удовольствие, большой объем затрат со стороны государства, и которая не в каждом случае предоставляется", - подчеркнул он.

Адвокат также поблагодарил правоохранителей за профессионализм и освобождение сына. "Мы выехали только что из СК с допроса, [в ходе которого] описали обстоятельства всех событий. Благодаря колоссальной работе Следственного комитета и ГУ МВД, подросток был найден. Был проведен беспрецедентный объем работы, которую выполнили правоохранительные органы. Я потрясен такому участию людей, в том числе на самом верхнем уровне - люди не спали, делали работу, отрабатывали все версии, включая [просмотр] камер, рассказал он. - [Операция по освобождению] увенчалась успехом, благодаря огромному объему оперативных действий, который был предпринят правоохранителями, вынудил похитителей ускориться отдать ребенка вместе с запиской об угрозах".

Кроме того, юрист уточнил, что уголовное дело по факту похищения 16-летнего сына было возбуждено сразу же после его пропажи и поступивших в этой связи угроз от похитителей, в пятницу. В воскресенье похитители высадили подростка из автомобиля, по словам Скрыпника, "практически здоровым". Он добавил, что похитители удерживали его сына 36 часов. В начале июня неизвестные лица стали угрожать адвокату посредством СМС-сообщений через телефон его сына, после чего Скрыпник попросил правоохранительные органы о предоставлении госзащиты.

Комментарий СК

Как ранее сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, сын адвоката Скрыпника, находясь с родителями в загородном доме, расположенном в Солнечногорском городском округе, вышел на прогулку и не вернулся 5 июня. После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами. По данному факту возбуждено уголовное дело (по ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека").

По словам представителя ГСУ, следователи и криминалисты во главе с и.о. руководителя управления криминалистики подмосковного главка СК Ратмиром Беспамятновым осмотрели место происшествия и видео с камер наблюдения. Назначен комплекс судебных экспертиз, проведены технические мероприятия с мобильной и другой техникой. В результате следователи установили местонахождение подростка.

Дело Гагиева

Военный суд 6 марта прошлого года в закрытом режиме приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 12 участников банды Гагиева. Все подсудимые заявили отказ от суда с участием коллегии присяжных заседателей. Участники банды были доставлены в Москву из Северной Осетии, такое решение принял Верховный суд РФ в связи с наличием реальной угрозы безопасности участников судебного разбирательства.

По версии следствия, Гагиев создал преступную организацию не позднее 2004 года, она насчитывала более 50 участников. Следователи полагают, что на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии участники банды убили порядка 60 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены.

В июне 2018 года Гагиева экстрадировали из Австрии и арестовали, вину он не признал. Он знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела, ему осталось ознакомиться еще с 60 томами. 24 участника банды уже получили длительные сроки лишения свободы, семь членов преступного сообщества убиты в результате внутренних конфликтов в 2010-2014 годах в связи с неподчинением его руководителю, еще семь фигурантов находятся в международном розыске, следствие в их отношении продолжается.