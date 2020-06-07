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В Хабаровске ликвидировали открытое горение на складе пиломатериалов

Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м

ХАБАРОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пиломатериалов в Хабаровске, где огнем было охвачено 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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"Пожарные расчеты ликвидировали открытое горение в складском помещении, где хранились пиломатериалы, в Хабаровске по улице Целинной. В настоящий момент проводится проливка, разборка конструкций, дотушивание и проверка территории на наличие скрытых очагов горения", - говорится в распространенном релизе.

Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в 13.50 мск поступило сообщение о возгорании в складском помещении по улице Целинная. Произошло загорание внутри железобетонного склада, где хранятся пиломатериалы. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Его тушат 42 человека.

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