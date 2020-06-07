{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье потушили пожар на складе с кинодекорациями

Площадь возгорания составила 600 кв. м

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили огонь на складе с декорациями на территории киногородка в поселке Горки Ленинские в Подмосковье. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

На эту тему

"В 16:38 мск объявлена полная ликвидация пожара", - сказала собеседница агентства.

Информация о пожаре на территории киногородка на Центральной улице, дом 8, поступила в воскресенье в 02:50 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что произошло возгорание на втором этаже склада. В 04:40 мск распространите огня было локализовано на площади 600 кв. м, а в 05:40 объявлена ликвидация открытого горения.

Теги
Россия
В Хабаровске ликвидировали открытое горение на складе пиломатериалов
Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м
Читать полностью