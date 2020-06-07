В Петербурге произошел пожар на хлебозаводе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на хлебозаводе "Охтинское" в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"7 июня в 19:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, улица Маршала Тухачевского, дом 24. На 3-м этаже в производственном помещении происходило горение конвейерной ленты на площади 10 кв. м. Эвакуировано более 100 человек, сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

В 19:44 мск пожар локализован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

ЗАО "Охтинское", расположенное по указанному адресу, входит в группу компаний "Дарница", которая является одним из крупнейших производителей хлебобулочной продукции на северо-западе РФ, ежедневный объем производимой продукции - 150 млн тонн. Наиболее известным брендом группы является "Аладушкин".