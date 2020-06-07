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Дело о получении особо крупных взяток сотрудником Минпромторга

В деле о получении взяток начальником отдела Минпромторга установили четвертого фигуранта

Источник в правоохранительных органах сообщил, что посредник во взяточничестве уже дал признательные показания, вследствие чего он избежал ареста

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следователи установили еще одного фигуранта уголовного дела в отношении арестованного начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении двух крупных взяток. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, посредник во взяточничестве уже дал признательные показания, вследствие чего он избежал ареста.

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"В данном уголовном деле установлен еще один фигурант, четвертый - это сотрудник компании предполагаемого взяткодателя Терехов Д. Н. Следствие инкриминирует ему посредничество в передаче Гайрбекову взятки в особо крупном размере (ст. 291.1 УК РФ)", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Терехов дал признательные показания, как и другой обвиняемый в посредничестве во взяточничестве - заместитель начальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергей Гармаш. В связи с этим следствие не стало просить суд об избрании в отношении него меры пресечения, ограничившись лишь подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
РоссияДело о получении особо крупных взяток сотрудником Минпромторга
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