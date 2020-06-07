Четыре человека пострадали в ДТП в Саратовской области

ТАСС, 7 июня. Четыре человека, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области, сообщили в воскресенье журналистам в ГИБДД региона.

По данным ведомства, ДТП произошло 7 июня на 27-м км автодороги Вольск - Черкасское, водитель Renault Sandero во время обгона столкнулся с движущимся в попутном направлении ВАЗ-2110, оба автомобиля опрокинулись.

"В результате ДТП двое несовершеннолетних детей доставлены в медицинское учреждение (мальчик 2014 года рождения и девочка 2020 года (месяц)). Пассажир Renault Sandero 1987 года рождения госпитализирован, пассажир ВАЗ-2110 женщина 1987 года рождения с телесными повреждениями находится на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.