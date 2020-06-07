Спасатели ликвидировали пожар на хлебозаводе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Спасатели потушили пожар на хлебозаводе "Охтинское" в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

"В 19:44 мск пожар локализован, в 20:38 мск ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

В воскресенье около 19:00 мск поступило сообщение о пожаре по адресу улица Маршала Тухачевского, дом 24. На третьем этаже в производственном помещении происходило горение конвейерной ленты на площади 10 кв. м, были эвакуированы более 100 человек, сведения о пострадавших не поступали.

ЗАО "Охтинское", расположенное по указанному адресу, входит в группу компаний "Дарница", которая является одним из крупнейших производителей хлебобулочной продукции на северо-западе РФ, ежедневный объем производимой продукции - 150 млн тонн. Наиболее известным брендом группы является "Аладушкин".