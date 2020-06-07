Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Неизвестный ведет стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве из неустановленного оружия. Он пока не задержан", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что два человека получили ранения стрелком. Один из них прохожий, он получил ранение в ногу.

В ГУ МВД сообщили, что среди сотрудников полиции пострадавших нет.

По предварительным данным, стрелок находится в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание. На месте работают сотрудники полиции, на улицу Строителей выехал отряд Росгвардии.

В новось внесены изменения (23:18 мск) - добавлена информация о психическом состоянии стрелка.