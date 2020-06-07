После стрельбы из квартиры на юго-западе Москвы возбудили дело

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. СК возбудил дело о покушении на убийство и хулиганстве после стрельбы, устроенной жителем одного из домов на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По указанию руководителя ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала она. Иванова уточнила, что в результате стрельбы пострадал как минимум один человек.

По данным СК, в воскресенье вечером неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры на улице Строителей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, стрелок находится в неадекватном состоянии.

На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.