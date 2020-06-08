В Нидерландах возобновляются слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в 2014 году

ГААГА, 8 июня. /ТАСС/. Слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года возобновляются в понедельник в Нидерландах. Заседания открываются после почти трехмесячного перерыва, в ходе которого защита Олега Пулатова должна была подробно ознакомиться с материалами и сформировать позицию по ряду вопросов. Он является единственным из четырех обвиняемых, чьи интересы в суде представляет группа адвокатов: процесс над тремя остальными проходит заочно.

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Согласно информации, опубликованной на сайте суда, для данного блока забронировано четыре недели, однако продлятся слушания, скорее всего, 14 дней.

"В течение первой недели суд подведет итоги того, что обсуждалось на предыдущих слушаниях и что произошло с тех пор, - говорится в сообщении. - Защита обвиняемого и адвокаты, представляющие интересы родственников погибших в результате авиакатастрофы, получат возможность выступить со своими замечаниями. Кроме того, прокуратура должна будет предоставить информацию об уголовном расследовании. Все эти выступления должны занять несколько дней".

В настоящее время предполагается, что слушания будут приостановлены после 12 июня вплоть до 22 июня. В этот день защита получит возможность представить требования по следственным действиям, после чего слушания приостановят до более поздней даты, когда будет заслушана реакция других заинтересованных сторон на эти требования. На данном этапе суд рассчитывает, что эта часть завершится не позднее 26 июня. Если суду потребуется принятие дополнительных решений по заявлениям, требованиям или ходатайствам, слушания вновь могут быть приостановлены, но не позднее чем до 3 июля.

"Когда речь идет об уголовных процессах, присутствует определенная непредсказуемость, - добавили в инстанции. - Обстоятельства могут потребовать сокращения, приостановки, переноса или даже отмены слушаний. Соответственно, расписание заседаний может ежедневно подвергаться изменениям".

Все внимание - на защиту

В ходе слушаний, состоявшихся 9-10 марта, прокуратура выдвинула свои требования по дополнительным расследованиям, предложив суду провести допрос нескольких свидетелей, проверить подлинность двух видеозаписей и привлечь Пулатова в качестве свидетеля для дачи показаний по делу трех других обвиняемых. Защита не изложила свою позицию по данным вопросам в связи с тем, что не имела достаточно времени для ознакомления с делом, насчитывающим 36 тыс. страниц. Поэтому суд принял решение отложить принятие решений до блока слушаний, запланированных на период с 8 июня по 3 июля.

Считается, что защита к настоящему моменту успела ознакомиться с делом и сможет представить свои предварительные возражения, а также соображения по вопросу дополнительных расследований.

Надежд немного

Днем ранее платформа для независимых журналистов Bonanza Media обнародовала очередные результаты собственного расследования катастрофы Boeing на Украине. Видеозапись, опубликованная в видеосервисе YouTube, в частности, содержит интервью с новыми свидетелями, которые видели военные самолеты в небе над Донбассом в день трагедии.

На пресс-конференции в Гааге, организованной 6 июня Bonanza Media и международной платформой "Глобальные права мирных людей", российская журналистка Яна Ерлашова отметила, что расследование Совместной следственной группы, на которое опирается голландская прокуратура, нельзя назвать удовлетворительным.

"Информация о зенитном ракетном комплексе "Бук", ездившем по округе и запустившем ракету, будь он российский, повстанцев или украинский, очень расплывчатая, - обратила внимание она. - Но что я точно знаю, так это то, что в тот день в небе в непосредственной близости от места трагедии находились украинские военные самолеты".

По мнению Ерлашовой, в рамках расследования должна быть изучена роль Украины. "И не только по вопросу незакрытия воздушного пространства, что является основополагающей причиной катастрофы. Прокуратура уже сказала, что не намеревается расследовать это. Но нельзя игнорировать присутствие украинских истребителей в небе. Это должно быть учтено, их роль должна быть тщательно изучена", - подчеркнула журналистка.

Со своей стороны профессор Кейс ван дер Пейл, являющийся автором книги "MH17, Украина и новая холодная война", на той же пресс-конференции выразил мнение, что все уже предрешено и надежд на оправдательный приговор очень мало.

"Ожидать многого от этого процесса не стоит, - заявил эксперт. - Мы можем надеяться, что судья продолжит добиваться предоставления спутниковых изображений, о наличии которых заявляли США и которые якобы подтверждают запуск ракеты. Если он продолжит этого добиваться, судебный процесс ожидает провал. Если бы эти изображения существовали, то они бы уже были показаны. Если же они не существуют, то они не могут являться подтверждающим доказательством и все дело тогда развалится".