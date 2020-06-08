Двое прохожих пострадали при стрельбе на улице Строителей в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Два человека получили ранения на улице Строителей в Москве, где житель одного из домов устроил стрельбу. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"По предварительным данным, пострадали два человека, это прохожие", - сказали в главке.

По данным ведомства, сообщение о стрельбе на улице Строителей, дом 5, корпус 3 поступило около 22:00 мск. Неизвестный сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия. На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.

Стрельба на улице Строителей продолжалась в течение как минимум 20 минут. Об этом ТАСС сообщила свидетельница происшествия.

"Я гуляла с собакой в момент, когда раздались выстрелы. Сначала я решила, что это петарды кто-то взрывает. Потом стало ясно, что это выстрелы, и я убежала домой. Было много выстрелов, они продолжались в течение 20 минут", - сказала агентству местная жительница Ольга.

В свою очередь другая свидетельница происшествия Елена сообщила, что операция по обезвреживанию стрелявшего длится уже полтора часа. "Я живу в доме 5, корп. 3 по [улице] Строителей. Когда подходила к своему дому, увидела, как у подъезда лежит мужчина и держится за ногу. Рядом стояли две женщины, они так и не поняли, откуда ведется стрельба. Вскоре приехали скорая и полиция. Дом сразу почти оцепили, и пока все продолжается: никого не пускают, я уже полтора часа не могу попасть домой", - сказала она.

Также источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС , что со стрелком, ранившим двух человек, ведутся переговоры.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по людям на улице Строителей, в результате пострадали два человека. Оба госпитализированы.