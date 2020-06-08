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В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева

Музыканта арестовали по запросу США
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© EPA-EFE/OMER MESSINGER

ТАСС, 8 июня. Российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, арестован в Германии по запросу США, которые требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

"Семь дней назад известный российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете", - написано на странице музыканта.

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