В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева

ТАСС, 8 июня. Российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, арестован в Германии по запросу США, которые требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

"Семь дней назад известный российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете", - написано на странице музыканта.