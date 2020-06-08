Предъявлены обвинения жителю Бруклина, грозившемуся поджечь фешенебельный район Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Обвинения в публичном озвучивании террористических угроз предъявлены жителю нью-йоркского района Бруклин, заявлявшему о планах сжечь так называемый Бриллиантовый район - участок 47-й улицы на Манхэттене, где расположены ювелирные магазины. Об этом сообщил в воскресенье со ссылкой на представителей полиции телеканал Fox News.

В субботу участник демонстрации, представившийся как Эйс Бернс, сказал в интервью корреспонденту Fox News, что если мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор одноименного штата Эндрю Куомо не встретятся с демонстрантами, то "следующая остановка будет в "Бриллиантовом районе". "Бензин благодаря [президенту США Дональду] Трампу очень дешев", - добавил он.

По данным телеканала, полиции удалось идентифицировать этого человека и допросить его. 34-летнему жителю Бруклина уже предъявлены обвинения в озвучивании террористических угроз, попытке запугивания и распространении ложных сведений.

Публикация террористических угроз, согласно законам штата Нью-Йорк, может караться тюремным заключением на срок до семи лет.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих регионах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

В Нью-Йорке минувшей ночью, по информации газеты Daily News, были задержаны 40 человек, в то время как в ночь на 5 июня полиция задержала 270 человек, а число арестованных в ночь на 1 июня превышало 700.