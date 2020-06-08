Стрелявшего из окна дома на юго-западе Москвы задержали

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, подозреваемый оказал сопротивление во время задержания и был ранен.

"В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение. В настоящее время жильцам дома ничего не угрожает. Ранее в результате стрельбы, которую открыл мужчина, пострадали двое прохожих", - сказал собеседник агентства.

Около 22:00 в воскресенье на юго-западе Москвы на улице Строителей, дом 5, корпус 3 неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия. В результате пострадали двое прохожих. В ходе штурма был ранен сотрудник спецподразделения (СОБР).

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что стрелок, предположительно, находится в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, стрельба во дворе дома продолжалась не менее 20 минут.

СК по факту стрельбы возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее находящийся на месте корреспондент ТАСС уточнил, что за несколько минут до инцидента сотрудники СОБР зашли в подъезд, где находится квартира стрелка. Оттуда донесся приглушенный хлопок, а затем - три одиночных выстрела. После этого СОБР запросил врача.

По данным корреспондента ТАСС, стрелка госпитализировали.

Раненого подозреваемого положили на носилки и погрузили в карету скорой помощи, после чего она уехала.

Об инциденте

Около 22:00 в воскресенье на улице Строителей дом 5, корпус 3 на юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия. В результате, по предварительным данным, пострадали двое прохожих. На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что стрелок, предположительно, находится в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, стрельба во дворе дома продолжалась не менее 20 минут.

СК по факту стрельбы возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).