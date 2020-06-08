При стрельбе на юго-западе Москвы пострадал сотрудник спецподразделения

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мужчина, открывший стрельбу на улице Строителей в Москве, ранил сотрудника спецподразделения при задержании. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"При проведении операции по его задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие, - сообщила Иванова. - Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")".

По ее словам, работа на месте происшествия продолжается.

Около 22:00 в воскресенье на юго-западе Москвы на улице Строителей дом 5, корпус 3 неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия. В результате, по предварительным данным, пострадали двое прохожих. Подозреваемый был ранен в ходе задержания и госпитализирован. Ранее сообщалось, что спецподразделение Росгвардии провело штурм квартиры, где скрывался подозреваемый.

На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии. В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что стрелок, предположительно, находится в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, стрельба во дворе дома продолжалась не менее 20 минут.

СК по факту стрельбы возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).