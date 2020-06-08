Стрельба на юго-западе Москвы. Главное

Мужчина открыл огонь из окна дома на юго-западе Москвы. В результате инцидента есть пострадавшие.

Инцидент произошел 7 июня около 22:00 мск на улице Строителей дом 5, корпус 3.

Мужчина открыл огонь из неустановленного оружия .

. На место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии.

При стрельбе пострадали двое прохожих сообщили в столичном главке МВД. В СК заявили, что ранение получил сотрудник спецподразделения.

двое прохожих сообщили в столичном главке МВД. В СК заявили, что ранение получил спецподразделения. Злоумышленника задержали в ходе штурма квартиры.

квартиры. В МВД сообщили, что подозреваемый оказал сопротивление во время задержания. Его ранили , после чего доставили в больницу.

, после чего доставили в больницу. По предварительной информации, стрелок находился в невменяемом состоянии , он имеет психическое заболевание.

, он имеет психическое заболевание. Очевидцы сообщили, что стрельба длилась не менее 20 минут .

. СК возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство, "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Хулиганство".