{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба на юго-западе Москвы

Стрельба на юго-западе Москвы. Главное

© Антон Новодережкин/ТАСС

Мужчина открыл огонь из окна дома на юго-западе Москвы. В результате инцидента есть пострадавшие.

  • Инцидент произошел 7 июня около 22:00 мск на улице Строителей дом 5, корпус 3.
  • Мужчина открыл огонь из неустановленного оружия.
  • На место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии.
  • При стрельбе пострадали двое прохожих сообщили в столичном главке МВД. В СК заявили, что ранение получил сотрудник спецподразделения.
  • Злоумышленника задержали в ходе штурма квартиры.
  • В МВД сообщили, что подозреваемый оказал сопротивление во время задержания. Его ранили, после чего доставили в больницу.
  • По предварительной информации, стрелок находился в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание.
  • Очевидцы сообщили, что стрельба длилась не менее 20 минут.
  • СК возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство, "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Хулиганство".
Теги
РоссияСтрельба на юго-западе Москвы
Стрельба на юго-западе Москвы
При стрельбе на юго-западе Москвы пострадал сотрудник спецподразделения
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"
Читать полностью