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США обвиняют российского музыканта Казначеева в отмывании более $1 млн за 10 лет

Денис Казначеев категорически отвергает вину

ТАСС, 8 июня. Российский диджей Денис Казначеев, арестованный в Берлине за кибермошенничество по запросу США, которые требуют его экстрадиции, обвиняется в отмывании более $1 млн в так называемом даркнете в период с 2010 года по 2020 год. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"По данным американских правоохранительных органов, россиянин Казначеев, используя теневую сеть и являясь участником российской кибермафии, начиная с 2010 года по 2020 год отмыл со своими пособниками более $1 млн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вину музыкант категорически отвергает и утверждает, что выводы американского следствия ошибочны и что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие отношения к Казначееву.

"Денис Казначеев в ходе допроса пояснил, что никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений", - отметил источник.

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