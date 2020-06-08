В Подмосковье полицейские задержали мужчину с 3 кг наркотиков

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который вез в автомобиле 3 кг наркотиков в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила глава пресс-службы ГУ МВД Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники 16-го батальона 2-го полка ДПС по Московской области на стационарном посту, расположенном на 124-м км автодороги М-5 "Урал", остановили автомобиль иностранного производства под управлением 31-летнего уроженца Саратовской области. При проверке документов водитель заметно нервничал, в связи с чем полицейскими было принято решение досмотреть транспортное средство. В салоне автомашины сотрудниками полиции обнаружены и изъяты три свертка с порошкообразным и растительным веществами", - сказала она.

По словам Петровой, изъятое является наркотическими средствами: канабисом общим весом более двух килограммов и мефедроном весом около килограмма.

В отношении злоумышленника следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").