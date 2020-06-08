Валюту, украшения и коллекционные монеты украли у пенсионерки в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Неизвестный похитил из квартиры пенсионерки на востоке Москвы валюту, ювелирные украшения и 31 коллекционную серебряную монету, на общую сумму более 1 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в полицию от пенсионерки поступило сообщение о краже из квартиры, расположенной по адресу: улица Фрязевская, 11. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, находясь в квартире по указанному адресу, путем свободного доступа, тайно похитил принадлежащие заявительнице деньги в сумме $11,5 тыс., €150, а также ювелирные изделия и 31 коллекционную серебряную монету", - сказали в пресс-службе, добавив, что материальный ущерб составил 1 млн 45 тыс. 350 рублей.

Полиция начала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.