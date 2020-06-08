Задержанному в Москве стрелку проводят операцию

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Врачи проводят операцию мужчине, устроившему стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненому при задержании. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следователи пока не могут допросить задержанного, ему сейчас проводят операцию", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что допрос состоится после того, как врачи дадут разрешение.

Установлена личность задержанного. Это Дмитрий Павлов 1969 года рождения. Мотивы его поступка устанавливаются.