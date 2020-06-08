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В Петербурге неизвестные избили ребенка

Полиция ищет нападавших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Неизвестные избили 10-летнего мальчика в поселке Парголово в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован, полиция ищет нападавших, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В состоянии средней степени тяжести мальчик госпитализирован для оказания медицинской помощи. Полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье. В полицию обратилась мать ребенка, которая сообщила, что ее сына избили на детской площадке неизвестные и скрылись.

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