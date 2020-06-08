В суд передано дело о серийных аферах при продаже машин в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 13 граждан, обвиняемых в серии обманов покупателей подержанных автомобилей. Как сообщила журналистам представитель прокуратуры Людмила Нефедова, по данным следствия, "злоумышленники, действуя в составе преступного сообщества, в период с сентября 2016 по октябрь 2017 года осуществляли деятельность по продаже подержанных автомобилей в автосалонах, расположенных на улицах Хабаровская, Кетчерская, Новохохловская и шоссе Энтузиастов".

В объявлениях в интернете машины предлагались по цене значительно ниже среднерыночной, покупателям демонстрировали автомобиль, а затем подписывали предварительный договор купли-продажи со скрытым условием о доплате к стоимости автомобиля комиссии автосалона в размере от 70 тыс. до 240 тыс. рублей. "При этом с целью обмана потерпевших суммы денежных средств прописывались в договорах не цифрами, а прописью. Если покупатель обращал на данное условие внимание, соучастники пояснили, что эта сумма уже включена в стоимость автомобиля", - сообщила Нефедова.

Но после оплаты от потерпевших требовали доплатить по договору, угрожая в противном случае не отдать автомобиль, удерживать плату за его хранение в автосалоне и судебными разбирательствами. Если покупатели отказывались доплачивать, им предлагали выбрать автомобиль ниже классом, другой марки или модели, с другими техническими характеристиками, а при отсутствии наличных помогали им доехать до ближайшего банкомата.

"Таким образом участники преступного сообщества совершили хищение денежных средств 48 граждан на общую сумму свыше 8,9 млн рублей", - сообщила представитель прокуратуры. Потерпевшими, как правило, становились жители других регионов, приехавшие покупать автомобиль в Москву.

Фигурантам дела предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. Уголовное дело будет направлено в Лефортовский суд Москвы.